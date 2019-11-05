أخبار مصر | "الوطنية المصرية لليونسكو" تنظم ورشة عمل حول تحسين جودة البرامج والتكوين بكليات التربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية المصرية لليونسكو" تنظم ورشة عمل حول تحسين جودة البرامج والتكوين بكليات التربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برعاية د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة اللجنة

نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونيسكو، فعاليات ورشة عمل بعنوان (تحسين جودة البرامج والتكوين في كليات التربية وتفعيل دورها في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش والحوار) بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) خلال الفترة من 29-31 أكتوبر الماضي، بمقر اللجنة الوطنية لليونسكو في السادس من أكتوبر،

وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات التربوية والمهارات الفنية لدى خبراء تحسين جودة البرامج والتكوين فى كليات التربية، فضلا عن اكتساب المشاركين معارف وخبرات جديدة في مجال تحسين جودة برامج كليات التربية، ومواكبة التطورات ذات الصلة بمفاهيم الجودة في برامج كليات التربية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين على أحدث معايير وأنظمة تحسين الجودة لبرامج كليات التربية، واكتساب مهارات إدارة ثقافة الجودة وتحقيق استدامتها، والتعرف على التجارب الدولية الحديثة في نظم اعتماد الجودة وقياسها في التعليم.

كما تناولت محاور الورشة أسس ومباديء تحسين الجودة في برامج كليات التربية ومفاهيمها، وآليات تطوير نظم تحسين الجودة الداخلية، فضلاً عن إدارة واستدامة ثقافة الجودة في كليات التربية، والتحول من ضمان الجودة إلى تحسين الجودة.

وخلال افتتاح فعاليات الورشة، أكدت د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة أن كليات التربية تعد أحد مؤسسات المجتمع التى تقع على عاتقها مسئولية كبيرة فى عملية إصلاح التعليم، وإعداد جيل من الشباب قادر على حمل لواء رفعة وتقدم بلده، مشيرة إلى أن تحسين جودة البرامج والتكوين فى كليات التربية وتفعيل دورها فى ترسيخ قيم المواطنة بما يؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن التعايش والحوار يقتضى تمكين المعنيين بجودة البرامج والتكوين من الاطلاع على عدد من نماذج معايير الجودة العربية والعالمية الموضوعة لكليات التربية بهدف الاستفادة منها.

شارك في فعاليات الورشة عدد من السادة عمداء كليات التربية ومسئولى وحدات الجودة بجامعات القاهرة، والمنوفية، والسادات، وبورسعيد، وحلوان، وأسيوط، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان.