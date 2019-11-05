أخبار مصر | "راشد" يكلف بتجميل الأسوار الموجودة على كورنيش النيل والطرق الرئيسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "راشد" يكلف بتجميل الأسوار الموجودة على كورنيش النيل والطرق الرئيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدرستي الأمل للتعليم الأساسي والمصطفى الثانوية الجاري إنشائهم بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر وذلك لخدمة المواطنين بالقرية وللحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول وللتأكد من عدم تعارضهم مع أعمال التطوير والرصف والتوسعة التي تتم بطريق الحسانين‪ .‬

ووجه رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الطرق للتأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد لما للطريق من أهمية قصوى كمحور مروري هام لما يشهده من كثافات مرورية عالية لسيارت النقل الثقيل والسرفيس وللحد من الحوادث المتكررة‪ .



وقرر المحافظ خلال الجولة مجازاة رئيس الوحدة المحلية ببهرمس لتدني مستوي النظافة بالقرية مؤكداً علي رئيس المدينة بالاهتمام بالنظافة والعمل علي تجميل المدينة وتدعيمها بالمسطحات الخضراء والتشجير‪.‬ وقرر المحافظ خلال الجولة مجازاة رئيس الوحدة المحلية ببهرمس لتدني مستوي النظافة بالقرية مؤكداً علي رئيس المدينة بالاهتمام بالنظافة والعمل علي تجميل المدينة وتدعيمها بالمسطحات الخضراء والتشجير‪.‬ وحرص راشد علي تفقد حديقة النيل الكائنة علي كورنيش الجلاتمة والجاري تطويرها بمعرفة وزارة الري والموارد المائية لتكون متنزة ومتنفس طبيعي لخدمة المواطنين بالمنطقة مشيداً بموقع الحديقة الإستراتيجي لوجودها علي ضفاف النيل وسيتم تدعيمها بمنطقة ألعاب للأطفال وتركيب بلاط أنترلوك ومقاعد للجلوس إضافة إلى وجود المسطحات الخضراء والمقرر الانتهاء من أعمال التطوير يناير القادم‪ .‬ Advertisements وخلال الجولة كلف المحافظ السكرتير العام المساعد بالتنبيه علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقليم وتهذيب الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الواقعة علي نهر النيل والطرق الرئيسية لإعطائها لمسه حضارية والمظهر الجمالي اللائق‪ مؤكداً علي تجريد الكباري ورفع مستوى النظافة أسفل الكباري وتطويرها بالإضافة إلى نظافة ساحات الإنتظار وعدم السماح بتراكم تجمعات قمامة بالأماكن الفضاء‪ .

‬

كما قرر المحافظ خلال الجولة مجازاة مسئولي النظافة بأحياء العجوزة وشمال الجيزة مشدداً علي رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع مستوى النظافة والمتابعة الجادة لشركات الجمع السكني‪ .

‬

وجاءت تصريحات المحافظ خلال جولة قام بها بأحياء العجوزة وشمال الجيزة والوراق ومركز ومدينة منشأة القناطر رافقه المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.