أخبار مصر | "الوزير" يعلن موعد انتهاء تطوير وبدء عمل 5 أبراج بخطين للسكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يعلن موعد انتهاء تطوير وبدء عمل 5 أبراج بخطين للسكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل عن دخول ٣ أبراج الخدمة بخط القاهرة الإسكندرية قبل نهاية شهر يناير ٢٠٢٠ وبرجين بخط أسيوط نجع خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٠ وذلك بعد انتهاء تنفيذ أعمال تطويرهم وكهربة الإشارات بهم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد شركة تاليس العالمية وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجال السكك الحديدية وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

حيث استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة وهي:

أولا مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم:

Advertisements

ويشمل المشروع ١٩ برجا رئيسيا و١٤ برجا ثانويا حيث تم دخول ابراج عرب الرمل وقويسنا وبركة السبع وكفر الزيات وإيتاي البارود وابوحمص الخدمة وسيتم دخول عدد ٣ ابراج قبل نهاية يناير ٢٠٢٠ ( برج كفر الدوار - برج طوخ – برج سندنهور) وسيتوالى دخول الأبراج الأخرى الخدمة تباعا.

ثانيا معدلات تنفيذ أعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط نجع حمادي بطول ١٨٠ كم:

ويضم ٧ أبراج رئيسية و٣ أبراج ثانوية حيث سيتم الانتهاء من برج جزيرة شندويل في شهر يناير ٢٠٢٠يليه برج المراغة في شهر فبراير ٢٠٢٠ على أن يتوالي دخول باقي الأبراج الخدمة تباعا.

وشدد وزير النقل على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للمشروعين نظرا لأهميتها في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، حيث أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث بما يساهم في زيادة عدد القطارات في اليوم، وتخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات.