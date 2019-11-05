شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: عرض اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الشهر الحالي علي الجمعيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الاثنين، حفل جمعية تكاتف بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائها ونشاطها في مجال التعليم.

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وأضافت «والي» أن دور الدولة المصرية هو أن تتيح المناخ الداعم للجمعيات الأهلية وتيسر لها عملها، وظهر ذلك من خلال إصدار قانون الجمعيات الأهلية، وهو يشجع الجمعيات الأهلية ويحميها ويدعم المتطوعين، مضيفة أن العمل على القانون جاء بالتعاون مع المجتمع المدني، كما سيتم عرض لائحة القانون التنفيذية عليهم الشهر الحالي.

وأعربت غادة والي عن فخرها الشديد بجمعية تكاتف، مقدمة لها الشكر على دورها خلال الأعوام الماضية. وقالت: «كمصرية، أنا شاكرة لجهود هذه الجمعية، وفخورة بعملها كجمعية تميزت برسالتها، رغم كل الظروف على مدار الأعوام الماضية».

وقالت «والي» إن من أهم الأدوار التي تقوم بها جمعية تكاتف هو إعطاء الأبناء دروسا مستمرة في أهمية الحفاظ على ممتلكاتهم، كما أن الطفل الذي يتعلم ممارسة الغناء والموسيقى والنظام من الصعب أن ينجرف للعنف، ولفتت «والي» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهتم بالتعليم لأن التعليم قضيتنا الأولى كدولة وكمجتمع مدني.

غادة والي : عرض الائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الشهر الحالي علي الجمعيات

غادة والي : عرض الائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الشهر الحالي علي الجمعيات

غادة والي : عرض الائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الشهر الحالي علي الجمعيات

غادة والي : عرض الائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الشهر الحالي علي الجمعيات