شكرا لقرائتكم خبر عن «رياضة القليوبية» تطلق مبادرة «اعرف مركزك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمود الصبروط، إطلاق مبادرة «اعرف مركزك»، لتعريف الشباب بالانشطة والخدمات التي تقدمها مراكز الشباب والهيئات الشبابية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية.

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