شكرا لقرائتكم خبر عن «القليوبية» تستعد لإطلاق الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عواد أحمد على سكرتير عام محافظة القليوبية نائبا عن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، إجتماعا تنسيقيا لبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة خلال وقت قريب بالتعاون والتنسيق الكامل بين أجهزة الأمن والشرطة والأجهزة التنفيذية.

حضر الاجتماع عدد كبير من الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن والأحياء والمهندس/ ناصر النعيمي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

وأشار سكرتير عام محافظ القليوبية إلى أن تلك الموجة تأتي استكمالًا لاسترداد أراضي الدولة، وحفظ حق الشعب، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، موضحا أن التعديات التي تستهدفها الموجة الـ 14 تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، والحالات التي ثُبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، والطلبات التي لم يتخذ أصحابها الخطوات والإجراءات الجادة من استكمال الأوراق والوثائق وسداد الرسوم في المراحل المختلفة من رسم الفحص ورسم المعاينة وغيرها من الإجراءات القانونية التي تثبت جدية المواطن في الحصول على عقد تقنين مستوفي للشروط القانونية المطلوبة .‏‏