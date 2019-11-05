شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقرر الاستيلاء المؤقت على أرض ومبانى مدرسة «زاوية جروان» الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق محافظ المنوفية، اللواء سعيد عباس، على الاستيلاء المؤقت ولمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومبانى مدرسة «زاوية جروان» الإبتدائية المشتركة، في مركز الباجور.

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ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر، صباح اليوم.

وللاطلاع على نص القرار: