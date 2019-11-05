شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقرر الاستيلاء المؤقت على أرض ومبانى مدرسة «زاوية جروان» الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق محافظ المنوفية، اللواء سعيد عباس، على الاستيلاء المؤقت ولمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومبانى مدرسة «زاوية جروان» الإبتدائية المشتركة، في مركز الباجور.
ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر، صباح اليوم.
وللاطلاع على نص القرار:
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