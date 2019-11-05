شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق الحيين الخامس والسادس بالعبور لـ5 ساعات الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه في إطار أعمال ربط الخطوط المغذية لبعض الأماكن بالمدينة على الخطوط الرئيسية، سيتم غلق المياه عن الحي السادس، وكذا الحي الخامس من بلوكات16033 حتى 16089 اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء الموافق 6/11/2019 وحتى الساعه الثانية بعد الظهر.

وطالب عمران المواطنين بأخذ الاستعدادات اللازمة، مضيفا أنه على الأماكن التجارية أو الخدمية تدبير احتياجاتها من المياه خلال هذه الفترة.