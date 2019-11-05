شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ«زراعة المنصورة» يحصد جائزة «القاهرة للمياه» ببحث مقاومة ورد النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الدكتور ياسر شبانه، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة المنصورة، بجائزة أحسن بحث تطبيقي في أسبوع القاهرة للمياه 2019، عن بحث مقاومة ورد النيل وتوفير مياه الرى، وسلمه الجائزة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في الحفل الختامي لأسبوع القاهرة للمياه.

وتضمن البحث إمكانية توفير 3.5 مليار متر مكعب من مياه الري والتى تضيع هباء كل عام بسبب انتشار ورد النيل في المجاري المائية وذلك عن طريق مقاومة ورد النيل بالمبيد الحيوي المتخصص الذي أنتجه في صورة مستحلب والذى يقضى على ورد النيل في غضون 7 أسابيع من تطبيقه.

وأكد بيان لجامعة المنصورة، أن أسبوع القاهرة للمياه يعد أكبر حدث مائي في الشرق الأوسط والذى أقيم في القاهرة بعنوان «الاستجابة لندرة المياه» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.