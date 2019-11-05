شكرا لقرائتكم خبر عن 12 طعنًا بانتخابات جامعة الإسكندرية.. وتقليص عدد المشاركين لـ1121 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، إن لجان فحص الطعون الخاصة بطلبات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية تلقت 12 طعنا طلابيا على المرشحين تم قبول 3 ورفض 9 طعون منها، كما تم استبعاد 96 طالبا وطالبة وتنازل 8 مرشحين فيما يخوض السابق رسمياً حتى النهاية 1121 طالبا وطالبة.

وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن لجان الفحص قررت استبعاد 11 طالباً من كلية التجارة و11 من الحقوق وطالبين من التربية وطالب بكليتى السياحة والفنادق وطب الاسنان و9 من الصيدلة و3 من الطب و5 من الهندسة و9 من العلوم و7 من التمريض و11 من الطب البيطرى و3 طلاب بكليتى التربية الرياضية بنين والفنون الجميلة و10 من زراعة سابا باشا و2 من تربية نوعية و6 من كلية التربية للطفولة المبكرة و2 من الاقتصاد والعلوم السياسية فيما تنازل 5 طلاب من كلية الاداب و3 من التربية.

ولفت إلىأنه تقدم لكلية الاداب 60 طالبا والتجارة 64 طالبا والحقوق 80 طالبا والتربية 58 طالبا والسياحة 56 طالبا وطب الاسنان 53 طالبا والصيدلة 53 طالبا والطب البشرى 55 طالبا والزراعة بالشاطبى 53 طالبا والهندسة 72 طالبا والعلوم 88 طالبا والتمريض 40 طالبا والطب البيطرى 125 طالبا والتربية الرياضية بنات 56 طالبة والتربية الرياضية بنين 48 طالبا والفنون الجميلة 70 طالبا وزراعة سابا باشا 62 طالبا والتربية النوعية 40 طالبة والطفولة المبكرة 56 طالبا والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 56 طالبا باجمالى 1200.

انتخابات جامعة الإسكندرية