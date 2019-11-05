شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تقرر إبعاد مواطنة سعودية خارج البلاد (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرارة وزير الداخلية محمود توفيق بإبعاد مواطنة سعودية تدعى العنود بنت مطر بن دخيل العتيبي،، ومواطن طاجكستانى يدعى davlatkhudzhaolimov خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وللاطلاع على نص القرار:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تقرر إبعاد مواطنة سعودية خارج البلاد (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.