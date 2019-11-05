شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يحدد حرم بقايا «مشهد كلثم» بـ«جبانات الإمام الشافعي» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية الصادر، صباح اليوم، قرار وزير الآثار خالد العناني، بتحديد حرم لبقايا «مشهد كلثم» والذي يقع بمنطقة جبانات الإمام الشافعي، بالقاهرة، والمسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، كما قرر العناني تحديد حرم لـ«باب الغورى» حالياً والكائن بخان الخليلى- الجمالية. وللاطلاع على نص القرار:

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