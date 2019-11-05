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محافظ كفر الشيخ يتابع سير عمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بسيدى سالم

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقدت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بناء على تكليفات المحافظ، أعمال المركز التكنولوجى للوقوف على أداء المركز ومدى رضاء المواطن عن خدماته.

وشددت «ماضي» على حسن استقبال المواطنين وتلقى طلباتهم وشكواهم والعمل على راحتهم وتيسير الإجراءات لهم وارشادهم إلى أقرب مكان لإنجاز طلباتهم، خاصة المواطنين الذين يتقدمون بطلبات تصالح في مخالفات البناء.

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