شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلق 6 سنوات.. افتتاح مبنى العمارة والنحت بـ«فنون جميلة الاسكندرية» بعد ترميمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، مبنى العمارة والنحت بكلية الفنون الجميلة بعد إعادة ترميمه والذى استمر غلقه لمدة تصل إلى 6 سننوات وكذا وحدة الأرشيف بالكلية.

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وعقب الافتتاح عقد رئيس الجامعة إجتماعا مع أعضاء مجلس الكلية، أكد خلاله أن الجامعة تشهد ثورة هائلة في الإنشاءات بكلياتها ومعاهدها المختلفة، موضحاً أن الجامعة تقوم بإجراء توسعات في المبانى والإنشاءات من خلال أرض الجامعة ببرج العرب، وكذلك المبانى الجديدة بأرض الجامعة بأبيس.

افتتاح مبنى العمارة والنحت بـ"فنون جميلة الإسكندرية"

وأضاف أنه يتم الإنتهاء حالياً من متحف المحفوظات بالجامعة ليضم جميع مقتنيات الجامعة التاريخية، والتحول الكامل في نظام الدراسة بمرحلة البكالوريوس بجميع الكليات لنظام الساعات المعتمدة وذلك بحلول سبتمبر 2020، وإستحداث برامج جديدة وإدخال تخصصات جديدة في المجالات الحديثة والمتطورة، وإنشاء كليات جديدة (الحاسبات وعلوم البيانات، الثروة السمكية والأحياء المائية المزمع إنشاؤها) وكذلك الإنتهاء من تطوير نادى فاروس البحرى وكافتيريات المجمع النظرى، كما تحدث رئيس الجامعة عن ما تم من انجازه لتطوير منظومة علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتطبيق آلية الدفع الالكترونى للطلاب.

افتتاح مبنى العمارة والنحت بـ"فنون جميلة الإسكندرية"

شهد الافتتاح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الفنون الجميلة.