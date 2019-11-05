شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات احتفالية لـ«كاثوليك المنيا» بقدوم رفات القديسة «تريزا» من فرنسا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المئات من الأقباط بالمنيا، مسيرات حاشدة، الأولى بمدينة ملوي، والثانية بقرية منهري التابعة لمركز أبوقرقاص، احتفالا بوصول رفات القديسة «سانت تريزا الطفل يسوع»، والذي يتم نقله بين الكنائس التابعة للطائفة الكاثوليكية على مستوى الجمهورية، بعد وصوله من فرنسا، مطلع أكتوبر الماضي.

وقال عدد من أبناء قرية منهري، إن حشود من الأهالي شاركت في مسيرة كبيرة جابت شوارع القرية، عقب وصول الرفات الطاهر للقديسة «سانت تريزا»، إلى كنيسة «أم الرحمة الآلهية» بمنهري، وقد أقيم قداس مسائي بمناسبة تشريف الرفات، ثم استأنفت المسيرة التي حُمل خلالها رفات القديسة على الأكتاف وصولا لكنيسه ماربولس ومارجرجس، وقد أقيم قداس إلهي، قبل أن يتوجه الرفات إلى محافظة الفيوم.

كما توافد المئات من أهالي القرى المجاورة وشهدوا وصول الرفات واستقبلوه بحفاوة في حضور الأنبا بطرس فهيم مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا، والآباء الكهنة، وفريق النظام والشمامسة، وخدام وخادمات الكنائس.

مسيرات احتفالية لكاثوليك المنيا بقدوم رفات القديسة "تريزا " من فرنسا

مسيرات احتفالية لكاثوليك المنيا بقدوم رفات القديسة "تريزا " من فرنسا