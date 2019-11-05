شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زيارة وزير القوى العاملة إلى المنيا لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مدحت ألغمري، وكيل وزارة القوي العاملة بالمنيا، تأجيل زيارة الوزير محمد سعفان المقررة، الثلاثاء، لأجل غير مسمى.

وأعلنت الوزارة عن الزيارة قبل 3 أيام، وكانت تتضمن افتتاح معرض منتجات التدريب في مقر المجلس القومي للمرأة، وتوقيع اتفاقية العمل الجماعي.

وكانت الزيارة تشمل توزيع شهادات أمان على المستحقين، وتوزيع 20 عقد لذوي الاحتياجات الخاصة 5%، وتوزيع شهادات تخرج وماكينات التفصيل لعض الخريجات.