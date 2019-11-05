شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زيارة وزير القوى العاملة إلى المنيا لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مدحت ألغمري، وكيل وزارة القوي العاملة بالمنيا، تأجيل زيارة الوزير محمد سعفان المقررة، الثلاثاء، لأجل غير مسمى.
وأعلنت الوزارة عن الزيارة قبل 3 أيام، وكانت تتضمن افتتاح معرض منتجات التدريب في مقر المجلس القومي للمرأة، وتوقيع اتفاقية العمل الجماعي.
وكانت الزيارة تشمل توزيع شهادات أمان على المستحقين، وتوزيع 20 عقد لذوي الاحتياجات الخاصة 5%، وتوزيع شهادات تخرج وماكينات التفصيل لعض الخريجات.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل زيارة وزير القوى العاملة إلى المنيا لأجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.