شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على الحالة المرورية بطريق كورنيش النيل من شبرا إلى التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق كورنيش النيل، اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة أمام المتجه إلى كوبرى قصر النيل وميدان التحرير، فى حين شهد طريق أمام المتجه إلى شبرا وروض الفرج، انسيابا مروريا.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى ورابعة العدوية.

Advertisements

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.