شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: ندرس فض دور الانعقاد الحالى بأكتوبر وبدء دور سادس ينتهى يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب الحالى بدأ أول دور انعقاد له فى 10 يناير 2016 ووفقا للدستور يستمر المجلس فصل تشريعى عبارة عن 5 سنوات، ومن ثم فإنه وفقا للدستور لن ينته عمل المجلس فى يونيو 2020 وإنما من المفترض أن يستمر عمله حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من 9 يناير 2021.

أضاف أبو شقة لـ"الخليج 365"، أن البرلمان يعى جيدا كل ما يتعلق بالأمور الدستورية ولن يخالفها، لافتا إلى أن هناك آثار وحقوق تترتب على المواعيد الدستورية.

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وأكد أبو شقة، إنه سيعقد اجتماعا مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لبحث الأمر والتشاور ما بين مد دور الانعقاد حتى شهر يناير 2021، أو فض دور الانعقاد الحالى فى موعده وبدء دور انعقاد سادس حتى يلتزم المجلس بالمواعيد الدستورية، لافتا إلى أنه سيتم بحث الأمر خلال الفترة المقبلة واتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن.