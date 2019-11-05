شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫شن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على قطعة أرض بمساحة 150 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.‬

‫وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملة عن إزالة عدد من التعديات في مهدها، وكذا إزالة العشش العشوائية المقامة على قطعة الأرض من قبل عدة أشخاص، وتم التمكين من قطعة الأرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأشخاص المعتدين، والتحفظ على التشوينات الموجودة بالمنطقة.‬

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‫وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع شرطة التعمير ومديرية أمن الشرقية، وإدارة الأمن والإدارات المختلفة بجهاز المدينة، موضحاً أن ذلك يأتى في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إزالة جميع الإشغالات والتعديات بالمدن الجديدة، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على التعديات والإشغالات بوجه عام.‬