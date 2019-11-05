شكرا لقرائتكم خبر عن المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمع النيابة العامة فى قليوب الى اثنين من مديرى مصنع الموتوسيكلات المحترق بمنطقة كفر ابو جمعه دائرة مركز قليوب.

فيما طلبت النيابة استدعاء صاحب المصنع، حيث توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع متواجد خارج البلاد فى دولة الصين وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع أن الخسائر تقدر بنحو مليار جنيه.

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وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحريق ، حيث تمت معاينة الموقع وتبين أن المصنع يقع على مساحة 4200 متر مربع وهو عبارة عن 3 مبانى مصنع ومخازن، وتبين أن اثنين من المبانى انهارا من شدة النيران وعمليات الإطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب بينما يوجد مبنى ثالث مازالت به أدخنة وآيل للانهيار أيضا.

وطلبت النيابة ملف المصنع من الوحدة المحلية فى قليوب ومعرفة عما إذا كانت تتوافر به اشتراطات الأمن والسلامة المهنية من عدمه.

كان اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية تلقى بلاغا من اللواء أحمد العشماوى مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو حوا" بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب على الطريق الزراعى انتقل على الفور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وحامد طلبه رئيس مدينه قليوب وتبين ان الحريق اندلع بالمصنع على مساحة 200 متر وامتد الى مخازن للكاوتش والبطاريات على مساحة 4200 ‏‏ومواد قابلة للاشتعال ولم يسفر الحريق عن اى خسائر بشرية فيما اصيب 4 عمال بحالات اختناق حيث كانوا يساعدون القوات فى عمليات الاطفاء.