شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الانتهاء من فحص 822 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى من فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 821 ألف و747 طالبًا، بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2019- 2020)، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، بداية من مطلع شهر أكتوبر 2019، وحتى أمس الإثنين.

يأتى ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبنى استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح بيان، أن المسح الطبى لطلاب الصف الأول الإعدادى يستهدف 2 مليون طالب، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة فى 27 محافظة، لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الإبتدائية بالحملة.

ولفت البيان إلى أن المسح الطبى فى المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلى لجان هيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقي العلاج بالمجان.

Advertisements

وأضاف أنه تم مسح 362 ألف و599 من الطلاب المستجدين بالجامعات للعام الدراسي الحالي ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية العام الماضى، حيث تم مسح 317 ألفًا و500 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع شهر أغسطس للعام الحالي، وذلك من خلال 320 فريقًا لتنفيذ الحملة، بالإضافة إلي مسح 45ألف و99 طالبًا بفروع جامعة الأزهر بـ 19 محافظة وذلك بداية من منتصف أكتوبر الجاري، مضيفًا أنه تم تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر، كما تم فحص 15265 طالب وطالبة بمعاهد التمريض على مستوى الجمهورية.

وأشار إلي أن حملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، انتهت من فحص 3 مليون و780 ألفًا و435 طالبًا وذلك بداية من شهر مايو لعام 2019 وعلى مستوى جميع المحافظات، موضحًا أن الفحص يتم من خلال فرق هيئة التأمين الصحى التي قامت على تنفيذ الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلي الفرق التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.

وذكر أن المبادرة انتهت أيضاً من فحص 3 مليون و162 ألفًا و459 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه تم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة بـ8373مدرسة ومعهد.