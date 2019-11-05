شكرا لقرائتكم خبر عن المعاينة الأولية لحريق مصنع الدراجات النارية بقليوب: ماس كهربائى وراء الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمني، بمحافظة القليوبية، أن المعاينة الأولية لحريق مصنع الدراجات النارية بقليوب، رجحت أن الحريق سببه ماس كهربائي بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 متر، ثم امتد إلى مساحة 4200 متر، وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاثة طوابق ولا توجد خسائر في الأرواح.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية حتى الآن عمليات التبريد للحريق، عقب السيطرة عليه بعد 10 ساعات كاملة للحريق.

وكان المحافظ أصدر توجيهات بتوفير 30 سيارة إطفاء، إلى جانب الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، في محاولة لإطفاء الحريق.

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وانتقل المحافظ ومدير الأمن اللواء طارق عجيز إلى موقع الحادث، للوقوف على عملية السيطرة على النيران.

واندلع الحريق قرابة الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين، في المخزن القائم على مساحة 200 متر، ثم امتد على مساحة 4200 متر، بفعل مكوناته القابلة للاشتعال، ووصل الحريق، إلى الطوابق الثلاثة الأولى من المخزن، فيما أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق، وجرى السيطرة على الحريق بعد انهيار المبنى بالكامل.