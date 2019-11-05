شكرا لقرائتكم خبر عن "أنماط العلاقات" محاضرة نفسية باجتماع المغتربين بكنيسة الكاثوليك بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف اجتماع أسرة البابا يوحنا بولس الثانى للشباب المغتربين بكنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، أمس الطبيبة النفسية سالى نادى، ميخائيل إذ القت محاضرة عن "العلاقات وأنماطها المختلفة.

تناولت المحاضرة الجوانب النفسية فى كيفية تصنيف العلاقات مع الآخرين، وكيفية التمييز بين العلاقات السوية وغير السوية.

حضر الاجتماع القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة، كما حضر أيضًا من الرهبان الكومبونيان الأب برينو، والأب جيوفانى، بالإضافة إلى الشماس الإنجيلى أمجد عزت.

فى نفس السياق، فإن الأنبا باخوم المعاون البطريركى للكاثوليك قد ترأس اجتماع لجنة الأسرة بالقاهرة أمس الأول، وحضر اللقاء خدام اجتماعات الأسر برعايا القاهرة ممثلين لعشرة رعايا تحت عنوان "هلم نبنى معا"، وبدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهى.