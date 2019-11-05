شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق الحيين الخامس والسادس بمدينة العبور لمدة 5 ساعات والان مع تفاصيل الخبر
وعلى المواطنين أخذ الاستعدادات اللازمة، وبالنسبة للأماكن التجارية أو الخدمية تدبير احتياجاتها من المياه خلال هذه الفترة.
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