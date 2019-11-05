شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق الحيين الخامس والسادس بمدينة العبور لمدة 5 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه في إطار أعمال ربط الخطوط المغذية لبعض الأماكن بالمدينة علي الخطوط الرئيسية، سيتم غلق المياه عن الحي السادس، وكذا الحي الخامس من بلوكات16033 حتى 16089اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء الموافق 6/11/2019 وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. وعلى المواطنين أخذ الاستعدادات اللازمة، وبالنسبة للأماكن التجارية أو الخدمية تدبير احتياجاتها من المياه خلال هذه الفترة.

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