اكتشف "فيتامين ب".. 89 عاما على رحيل الطبيب الهولندى كرستيان أيكمان

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ولد كرستيان أيكمان في مدينة نايكيرك وسط هولندا في 11 أغسطس 1858، كان والده ناظرًا لمدرسة محلية، وانتقل مع أسرته لمدينة زاندام، حيث عين الأب ناظرًا لمدرسة حديثة الإنشاء للتعليم الأساسى المتطور.
فى زاندام تلقى كرستيان وفى عام 1875 التحق بمدرسة الطب العسكرية فى جامعة أمستردام، حيث جرى إعداده للعمل ضابطًا طبيبًا فى جيش الهند الشرقية الهولندى.
عمل أيكمان بين عامى 1879 و1881 مساعدًا للبروفيسور بلاس، أستاذ علم وظائف الأعضاء، وقام فى تلك السنوات بإعداد أطروحته للدكتوراه ـ وموضوعها "عن استقطاب الأعصاب" ـ التى هيأته لنيل درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف فى 13 يوليو 1883.
حصل كرستيان أيكمان، على جائزة نوبل فى الطب عام 1929 وتقاسمها مع البريطانى السير فريدريك هوبكنس، وتوفى أيكمان فى مثل هذا اليوم 5 نوفمبر عام 1930 عن عمر يناهز 72 عاما.
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