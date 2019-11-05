شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نادى القضاة: قوائم المرشحين بالانتخابات لم يطرأ عليها تغيير بعد غلق الطعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار رضا السيد المتحدث باسم نادى القضاة، إن القوائم الانتخابية الخاصة بالمرشحين فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة، لم يطرأ عليها أى تغيير، مضيفا لـ ”الخليج 365”، أنه لم يتقدم أحد بطعون على أسماء المرشحين خلال الفترة التى حددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة.

وكانت اللجنة قد قررت إعلان القوائم النهائية للمرشحين ، اليوم الاثنين ، بعد أن حددت مدة 4 أيام لتلقى الطعون والاعتراضات على المرشحين، انتهت الخميس الماضى.

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وبلغ عدد المتقدمين فى الانتخابات 81 مرشحًا، حيث تقدم 5 مستشارين على مقعد الرئيس، و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين ، و26 رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.

وتجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.

وتقدم على مقعد رئيس النادى كل من المستشارين، محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادى حاليا، ويسرى عبد الكريم الرئيس بمحكمة الاستئناف، والدكتور عبد الفتاح مراد نائب رئيس محكمة الاستئناف، وأحمد فؤاد الشافعى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وشادى طارق شلبى رئيس الاستئناف.