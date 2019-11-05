شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المورد المائية والرى المصرية، إن الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة استضافت الأسبوع الحالى (34) متدربا من الهيئة العامة لمشروعات مياه الريف التابعة لدولة اليمن من مختلف القيادات والتخصصات الهندسية والجيولوجية بالهيئة ضمن برنامج الزيارة العلمية التى ينظمها قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.

وقدم المهندس صبحى عامر - مدير عام قناطر إسنا الجديدة شرح تفصيلى لمكونات ومواقع قناطر إسنا الجديدة وملحقاتها كما تم مشاهدة عبور الوحدات السياحية عبر هويسى قناطر إسنا الجديدة وشرح نظام التحكم والتشغيل المصاحب لمرور الوحدات كما تم زيارة محطة توليد كهرباء إسنا وكذلك محطة المقننات المائية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه.

يذكر أنه تم قناطر إسنا الحديدة عام 1994 تم خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 مترا وذلك لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى وكذلك لإمكانية توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 635 جيجاوات ساعة سنويا وفضلا عن ذلك تطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويس يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد وكذلك زيادة الحمولة على الطريق الذى يربط بين ضفتى نهر النيل إلى 70 طنا بدلا من 20 طنا.

وتتكون قناطر إسنا الجديدة من سد ركامى يقع فى الناحية الشرقية لمجرى نهر النيل والغرض منه انحصار تدفق مياه النيل في هذه الناحية وهو عبارة عن طبقات من الركام يعلوها طبقات رملية وتربة زلطية وأخيرا دكة حجرية علي سطح السد، ويتخلل جسم السد ستارة من الخرسانة البلاستيكية تمتد حتى الطبقة الغير منفذة، ويبلغ طول السد 520 مترا، وعرضه عند القاع 225 مترا بينما يبلغ عرضه عند القمة 15 متراً، أما ارتفاعه فيصل إلى 22.5 مترا .

و يقع المفيض أيسر السد المصمت والغرض منه الحفاظ على منسوب المياه الطبيعى أمام القناطر عند منسوب (79.00 ) متراً، وكذلك تنظيم الفيضانات العالية التي يقارب تصرفها 7000 م3في الثانية ويبلغ طولها 173 مترا عند القمة وعرضها 35 مترا، وتتكون قناة المفيض من 11 فتحة عرض كل منها 12 مترا وهذه الفتحات مزودة ببوابات نصف قطرية.

وتتصل محطة الكهرباء بالهويس الملاحي بالبر الأيسر لنهر النيل عبر حوض التجميع ويبلغ طولها 110 مترا وعرضها 60 متراً، ويتم توليد الكهرباء عن طريق ستة تربينات كبسولية متصلة مباشرة بالمولدات الكهربائية ويتم نقل الطاقة المولدة والتى تقدر بحوالى 90 ميجاوات في الساعة إلي محطة كهرباء إسنا.

و يقع فى الناحية الغربية لمجرى نهر النيل ويتكون من حجرتين ويبلغ طوله 160 مترا وعرض الحجرة الواحدة 17 مترا أما الغاطس الملاحى، فلا يقل عن 3 متر، والهويس مجهز ببوابتين مروحيتين وبوابتين من النوع المنزلق وكذلك كوبري علوي مفصلى، ويتم ملء الهويس عن طريق قنوات جانبية متصلة بفتحات فى أرضية الهويس تسمح بالحصول علي المناسيب الملائمة لانتقال الوحدات النهرية بين أمام وخلف القناطر، و يتم التحكم فى غلق وفتح بوابات الهويس وبوابات القنوات الجانبية بواسطة شبكة الكترونية متقدمة.



وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (1)



وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (2)



وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (3)



وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (4)



وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (5)

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وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (6)



وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (7)



وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (8)



وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (9)



وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (10)



وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (11)



وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (12)