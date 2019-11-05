شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «جلوبال» في العاصمة الإدارية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر، صباح الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جلوبال» في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير داخل مصر. وللاطلاع على نص القرار:

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