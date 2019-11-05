شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أكاديمي من «نانكاي» الصينية يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، وفدا أكاديمىا من جامعة نانكاى الصينية لبحث سبل التعاون، وعرض المنح التي تقدمها الجامعة الصينية لطلاب الدراسات العليا لغير الصينيين وسبل الإستفادة منها، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بكلتا الجامعتين لتدريس اللغة الصينية بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وتدريس اللغة العربية بجامعة نانكاى الصينية.

وأكد «الكردى» ترحيبه بالتعاون مع الجامعة الصينية، والتى تحتل المركز الثانى في تدريس اللغة العربية، وذلك من خلال توقيع إتفاقية تعاون مشتركة في المجالات التي سيتم الإتفاق عليها، كما دعا إلى التعاون المشترك في المجالات الحديثة والمتطورة مشيراً إلى إرسال مجموعة من أعضاء هيئة التدريس لعدة جامعات صينية للتدريب وتقديم محتوى علمى متطور لطلاب جامعة الإسكندرية.

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بدوره أكد الوفد الصينى حرصه على التعاون مع جامعة الإسكندرية وإتاحة الفرصة لطلابها للإستفادة من المنح الدراسية التي تقدمها، كما دعا إلى التعاون من خلال Study Center بالجامعة الصينية للقيام بأبحاث علمية مشتركة في المجالات الحديثة ذات الإهتمام المشترك.

كان الوفد الصينى قد قام بزيارة أمس لكلية الآداب للتعرف على إمكانات الكلية المختلفة وزيارة أقسام اللغة العربية واللغة الصينية والمكتبة ومعامل اللغات التطبيقية تمهيداً للتعاون المشترك.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية.

وفى نهاية اللقاء أهدى «الكردى» درع الجامعة للوفد الصينى تقديرا له.