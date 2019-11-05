شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يعلن إنشاء كلية لـ«الثروة السمكية والأحياء المائية» 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة بدأت في تدريب 56 عضو هيئة تدريس على أعلى مستوى بالتعاون مع شركتي certiport،pearson، مؤكداً أن مقررى ريادة الأعمال والتفكير النقدي Critical thinking أصبحا إلزاميين على كل طلاب الجامعة، لتخريج 35 ألف طالب يمتلكون خبرات وإمكانات يستطيعون من خلالها مواجهة التطورات المتلاحقة في سوق العمل.

وكشف «الكردي»، خلال حفل تكريم المؤسسة العلمية للقلب والشرايين بمجلس الجامعة مساء أمس بمناسبة حصول الجامعة على المركز الأول عالمياً كأفضل قصة نجاح في المسابقة العالمية للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال، عن أن الجامعة ستتحول بالكامل لنظام الساعات المعتمدة خلال شهر سبتمبر 2020 بكافة الكليات والمعاهد لديها والبالغ عددها 23 كلية ومعهداً، فضلا عن استحداث برامج دراسية متطورة تواكب الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات العصر الحالي الذي نعيش فيه الآن، حيث أنشأت الجامعة كلية للحاسبات والمعلومات هذا العام.

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وأكد أنه سيتم إنشاء كلية جديدة تحت اسم «الثروة السمكية والأحياء المائية» بحلول 2020، وأكد أن الجامعة قطعت شوطاً كبيراً في التطوير الإداري في إعادة الهيكلة ومنظومة الرواتب للسادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وعن فوز الجامعة بالجائزة، قال إنه جاء نتيجة خطوات عديدة اتخذتها الجامعة منذ 4 أعوام، بدأت بإنشاء «مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال» بالجامعة، بغية تغيير الفكر النمطي والتقليدي للطالب المصري، وتخريج طلاب قادرين على خلق فرص عمل لأنفسهم وليس العكس.

بدوره، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن فوز جامعة الإسكندرية بهذه الجائزة أمر يدعو للفخر والاعتزاز، ولاسيما أن الجامعة أصبحت لها الريادة في مجال ريادة الأعمال، وهو ما يتيح لها أن تقوم بتخريج طالب نستعين به في تحقيق النهضة التي تشهدها مصر حاليا.