شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تحديث نظم الإشارات يساهم في زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، بوفد شركة تاليس العالمية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجال السكك الحديدية، وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

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استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة، وهي مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة/ الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ لهذا المشروع الذي يشمل ١٩ برجا رئيسيا و١٤ برجا ثانويا، حيث تم دخول أبراج عرب الرمل وقويسنا وبركة السبع وكفر الزيات وإيتاي البارود وأبوحمص الخدمة وسيتم دخول عدد ٣ أبراج قبل نهاية يناير ٢٠٢٠ (برج كفر الدوار- برج طوخ – برج سندنهور) وسيتوالى دخول الأبراج الأخرى الخدمة تباعا.

كما استعرض وزير النقل معدلات تنفيذ أعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط/ نجع حمادي بطول ١٨٠ كم والذي يضم ٧ أبراج رئيسية و٣ أبراج ثانوية، حيث سيتم الانتهاء من برج جزيرة شندويل في شهر يناير ٢٠٢٠يليه برج المراغة في شهر فبراير ٢٠٢٠ على أن يتوالي دخول باقي الأبراج الخدمة تباعا.

وشدد وزير النقل على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للمشروعين، نظرا لأهميتها في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، حيث أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث بما يساهم في زيادة عدد القطارات في اليوم، وتخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات.