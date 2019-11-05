شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة التعديات على 150 ألف متر مربع بالعاشر من رمضان‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الثلاثاء، شن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على قطعة أرض بمساحة ١٥٠ ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وقال رئيس الجهاز في تصريحات صحفية، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد من التعديات في مهدها، وكذا إزالة العشش العشوائية المقامة على قطعة الأرض من قبل عدة أشخاص، وتم التمكين من قطعة الأرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأشخاص المعتدين، والتحفظ على التشوينات الموجودة بالمنطقة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع شرطة التعمير ومديرية أمن الشرقية، وإدارة الأمن والإدارات المختلفة بجهاز المدينة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إزالة جميع الإشغالات والتعديات بالمدن الجديدة، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على التعديات والإشغالات بوجه عام.