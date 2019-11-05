شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطالب برصف طريق الخدمة للمنطقة الاستثمارية ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتورعلاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، الثلاثاء، اجتماعا لبحث آخر المستجدات ومتابعة الأعمال التي تتم في المنطقة الاستثمارية التي تم إنشاؤها بعزبة نجيب بمدينة بنها.

وأمر عبدالحليم برصف طريق الخدمة الموازي للطريق الإقليمي وتطوير الطرق المؤدية للمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى رفع المخلفات عن طريق مجلس المدينة والرتش والقواعد الخرسانية عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري، مع استخراج التصاريح المطلوبة لتوصيل خط الصرف الصحي وتوصيله لمحطة المعالجة في خلال أسبوع.

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ووجه المحافظ بضرورة إعادة دراسة المحاور المرورية والإفادة بذلك خلال 48 ساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات بالمنطقة المحيطة من قبل إدارة مرور القليوبية، بالإضافة إلى استكمال إنارة المنطقة المحيطة بالمنطقة الاستثمارية وإعداد مقايسة من قبل شركة الكهرباء تسلم لمدير المشروع في خلال 24 ساعة.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير المناطق الاستثمارية لتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين وتقديم الدعم اللوجستي لهم بسعر عادل وتوصيل كافة المرافق، لافتا إلى أن المنطقة تقع بموقع استراتيجي هام بالقرب من الطريق الإقليمي الدولي والطريق الحر الجديد بنها- شبرا الخيمة.

يذكر أن المنطقة الاستثمارية تقع على مساحة 46 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وسوف تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين، وسيتم طرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب، حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و30% لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال لإقامة منطقة استثمارية تتمتع بالرواج والحيوية والتميز.