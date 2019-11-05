شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 3 آلاف كراسة شروط بمشروع التجمعات التنموية في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء بيع أكثر من 3 آلاف كراسة شروط لمشروع التجمعات التنموية في منطقة وسط، عبر منافذ البيع التي حددتها المحافظة بالديوان العام ومجالس المدن.

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وقال المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة إنه تم بيع 2500 كراسة بمكتب ديوان عام محافظة القاهرة، و243 كراسة بديوان عام المحافظة بالعريش، و110 كراسة بمركز ومدينة نخل، و50 كراسة بمركز ومدينة بئر العبد، و12 كراسة بمركز ومدينة الحسنة، معلنا استمرار بيع الكراسات حتى 12 ديسمبر، مقابل 50 جنيها للكراسة، على أن يتم تقديم الطلبات في نفس منافذ البيع اعتبارا من 15 ديسمبر وحتى 29 فبراير المقبل.

أضاف المحافظ أنه تم طرح تلك التجمعات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، ويتم تمليكها للراغبين على مستوى محافظات الجمهورية بهدف دعم تنمية سيناء ودمجها في محافظات دلتا ووادي النيل، وهى عبارة عن عدد 18 تجمعا تنمويا (سكنى وزراعي) للتمليك لجميع الأسر المصرية في مختلف المحافظات، كما أن كل تجمع مقسم إلى منازل وأراضى زراعية بواقع منزل على مساحة 175 مترا مربعا و10 أفدنة زراعية كاملة المرافق لكل فرد نظير سداد مقدم وعدد من الأقساط تتخللها فترات سماح طبقا لما هو وارد في كراسة الشروط، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم: أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية.

يذكر أن شروط التملك أن يكون سن المتقدم من 21 حتى 50 عاما، وألا يكون موظفا في الحكومة أو قطاع الأعمال والشركات لإتاحة الفرصة لمن لا يملك فرصة عمل، وأنه في حالة زيادة عدد المتقدمين يتم عمل قرعة علنية لاختيار المستوفين للشروط.