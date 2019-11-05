شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يترأس صلاة الغروب والقداس الإلهي الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس يطير إلى قبرص لحضور الاحتفالات بإحياء ذكرى مرور 1400 عام على رقاد القديس العظيم في الكنيسة يوحنا الرحوم بابا وبطريرك الإسكندرية، الذي من مدينة أماثوس في قبرص وشفيع مدينة ليماسول يوم 9 نوفمبر الجاري.

وأضاف «أنطونيو» أن البابا يترأس صلاة الغروب مساء الجمعة المقبل، بكنيسة القديس نكتاريوس، كما يترأس يوم القداس الإلهي صباح يوم السبت 9 نوفمبر قبل مغادرته البلاد متوجها إلى قبرص.