شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ 21 بالتجنس بالجنسية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية بالإذن ل21 مواطنًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم ب الجنسية المصرية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر في شان الجنسية المصرية.

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كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد "davlaatkhudzha olimov” " طاجكستاني الجنسية، والعنود بنت مطر بن دخيل العتيبي" سعودية الجنسية" خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.