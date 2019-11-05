شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ 21 بالتجنس بالجنسية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر في شان الجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد "davlaatkhudzha olimov” " طاجكستاني الجنسية، والعنود بنت مطر بن دخيل العتيبي" سعودية الجنسية" خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
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