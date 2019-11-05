شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول الفنان محمد صبحى جامعة القاهرة للمشاركة بندوة بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الفنان محمد صبحى إلى مقر المكتبه المركزية فى جامعة القاهرة، للمشاركة فى حضور الندوة التى تنظمها المكتبة تحت عنوان بناء الإنسان المصرى. وبالتزامن مع وصول الفنان محمد صبحى إلى مقر المكتبة المركزية بجامعة القاهرة اصطف عشرات الطلاب أمام المكتبة وهتفوا باسمه. Advertisements وكان فى استقبال الفنان محمد صبحى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة والدكتورة سرفيناز حافظ مدير المكتبة المركزية. ومن المقرر أن تنعقد ندوة الثقافة وبناء الإنسان المصرى بقاعة القاسمى بالمكتبة المركزية الجديدة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وصول الفنان محمد صبحى جامعة القاهرة للمشاركة بندوة بناء الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.