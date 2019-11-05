شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوى تجمع الناس على الذكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جواز الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، الذى تحل ذكراه يوم السبت المقبل.

وقالت دار الإفتاء المصرية: "إن المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوى هو تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا لفرحنا بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

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وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر لعام 2019 ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا، وبهذه المناسبةِ تقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بالتهنئة للشعب المصرى، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان.

وبناء على ذلك فقد تحدد يوم السبت 9 نوفمبر موعد المولد النبوى الشريف لعام 1441 هجرياً.



