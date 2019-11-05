صور.. تنفيذ خطة إخلاء على الكوارث بمدرستين بالقاهرة

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك استجابة حقيقة للطالبات وثبات انفعالى ومنافسة بين المدارس للحصول على المركز الأول فى خطة الإخلاء للعام الدراسى الجارى، حيث شارك فى الحملة محمد الروبى، مدير عام إدارة أمن الأفراد والمنشات، وأحمد خضر المشرف على الأزمات والكوارث وعز أحمد بالإدارة المركزية للأمن بالوزارة.
وتستهدف خطة التوعية الأمنية فى المدارس أيام الأحد والإثنين مدارس القاهرة والجيزة والثلاثاء والأربعاء والخميس باقى المحافظات، كما أن نتائج وخطط الإخلاء التى تمت فى بعض المدارس كانت جيدة وهناك استجابة من الطلاب والعاملين فى المدارس.
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