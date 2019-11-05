شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يستقبل رئيس كلية الجراحين الملكية بانجلترا لبحث تدريب شباب الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان البروفيسور ديريك ألدرسون، رئيس كلية الجراحين الملكية بإنجلترا لبحث أوجه التعاون بين كلية الطب بجامعة حلوان والكلية الملكية.

وخلال اللقاء قدم الدكتور ماجد نجم نبذة تاريخية عن جامعة حلوان التى رغم حداثة تأسيسها إلا أن بعض كلياتها تزيد عمرها عن 100 عام مثل كلية الفنون الجميلة والتربية الرياضية بالإضافة إلى الكليات الحديثة مثل الطب والتى تتمتع بكفاءات بشرية عالية.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان منذ قليل، سعى الجامعة للاستفادة من الخبرات الكبيرة التى تمتلكها الكلية الملكية وعقد بروتوكول تعاون لتدريب شباب الأطباء فى مصر.

من جهته أشار رئيس كلية الجراحين الملكية إلى دورها المهم فى التدريب الجراحى منذ منتصف القرن الثامن عشر و كذلك شركاتها المتعددة مع كبار الجراحين وكبرى المؤسسات الطبية وأعرب عن اهتمام الكلية بدعم الشركاء عبر البحار وسعيها لتطوير ظروف وبيئة الجراحة في مختلف دول العالم.

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كما أعلن عن استعداد الكلية لمساعدة مصر بأفضل السبل الممكنة و توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير الجراحة بها و المساهمة فى تأسيس نظام تعليمى متميز يقدم رعاية صحية موحدة عالية الجودة لكل المرضى على اختلاف أوضاعهم المادية.

وقد رافق الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والدكتور طارق سالم وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية والدكتور أسامة حجازى أستاذ جراحة العظام رئيس كلية الجراحين الملكية والوفد المرافق له في جولة تفقدية بكلية الطب.

وتبع ذلك عرض للدكتور حاتم الجوهرى رئيس قسم الجراحة عن أهم البرامج التدريبية للطلاب كما أشار إلى التحديات التى واجهت مستشفى بدر فى مجال البنية التحتية و تغلبها على نقص الإمكانيات و دعمها بأحدث الأجهزة و تجهيزها بغرف عمليات حديثة آمنة (الكبسولة) و تلى ذلك مناقشة مفتوحة مع الحضور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتتطلع كلية الطب بجامعة حلوان للتعاون مع كلية الجراحين الملكية لعقد دورات معتمدة في مجال الجراحة العامة، كما تنظم الكلية الملكية في مصر الشهر القادم دورة لمدة 3 أيام عن أساسيات الجراحة العامة فى كليات الطب يحضرها الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين من مختلف الجامعات.