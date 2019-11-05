شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: التعليم قضيتنا الأولى كدولة ومجتمع مدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي مساء أمس الأحد، حفل جمعية تكاتف بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائها ونشاطها فى مجال التعليم.

وقالت الوزيرة : "كمصرية أنا شاكرة لجهود هذه الجمعية وفخورة بعملها كجمعية تميزت برسالتها رغم كل الظروف على مدار الأعوام الماضية" لافته إلى أن دور الدولة المصرية هو أن تتيح المناخ الداعم للجمعيات الاهلية وتيسر لها عملها وظهر ذلك من خلال إصدار قانون الجمعيات الأهلية وهو يشجع الجمعيات الأهلية ويحميها ويدعم المتطوعين، مضيفة أنه العمل على القانون جاء بالتعاون مع المجتمع المدنى، كما سيتم عرض لائحة القانون التنفيذية عليهم الشهر الحالى.

وقالت الوزيرة إن من أهم الأدوار التى تقوم بها جمعية تكاتف هو إعطاء الأبناء دروسا مستمرة في أهمية الحفاظ على ممتلكاتهم، كما أن الطفل الذي يتعلم ممارسة الغناء والموسيقى والنظام من الصعب أن ينجرف للعنف لافته إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بالتعليم لأن التعليم قضيتنا الأولى كدولة وكمجتمع مدنى.