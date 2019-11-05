شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تنظم ندوة عن الاصلاح الادارى فى جهاز الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ندوة عن الاصلاح الادارى فى جهاز الدولة، حاضر فيها الدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الادارة المركزية للرصد والاتصالات و المهندسة تغريد رضوان مدير عام متابعة المشروعات بقطاع التخطيط.

تأتى الندوة ضمن محاور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الإداري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت قضية الإصلاح الإداري على قمة أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين وتخفيف العبء عنهم ودعم الإقتصاد المصرى، فضلاً عن خطة الدولة للتنمية المُستدامة للوصول لجهاز إدارى كفء وفعال قادر على مواكبة المتغيرات.

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أوضح المهندس محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أن المصلحة تعقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة لجميع العاملين على مختلف المستويات لتنمية مهارات ورفع قدرات الكوادر البشرية بالإدارة لإكتساب خبرات علمية وتكنولوجيه متطورة بما يعود بالنفع على منظومة العمل وكذلك تحديث قواعد البيانات والتوسع فى نظام اللامركزية، تطوير نظم تقييم الأداء الفردي للعاملين وفق متطلبات الجودة الشاملة المعمول به في الكثير من المؤسسات الإدارية الناجحة.

وتتضمن محاور خطة الإصلاح الإداري في مصر (10) محاور رئيسية (إصدار قوانين وتشريعات داعمة لبيئة الأعمال، إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري، إنتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذ البرامج والمنح التدريبية، إستحداث نظم المعلومات والتحول الرقمي، عقد ورش عمل وجلسات حوار مجتمعي، التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، إنشاء وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، فصل إدارة التخطيط والمتابعة، الإطلاع على تجارب عدة دول رائدة).