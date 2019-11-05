"رمضان" يطلب تطليق زوجته للضرر: "عايزة تشتري سكوتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "رمضان س." 35 سنة، بدعوى قضائية ضد زوجته "بدور غ." 29 سنة، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بتطليقها للضرر، مبررًا طلبه: "بتصرف فلوسي على حاجات تافهة".

وقال "رمضان"، سائق سيارة أجرة، في دعواه التي حملت رقم 230 لسنة 2019: "تعرفت على زوجتي من خلال فيس بوك، وبعد فترة تقدمت لخطبتها، عقب تولد مشاعر عاطفية بيننا جعلتني أتمسك بالزواج منها، وبالفعل تم الزواج في حفل بسيط جمعت الأهل والأقارب فقط، واستمر الزواج 7 سنوات، رزقنا الله خلالهم بطفلتنا دعاء".

أضاف الزوج: "زوجتي تعلم جيدًا ظروفي المادية وراتبي البسيط، الذي أقوم من خلاله بتدبير احتياجات المنزل، باخدها معايا نشتري حاجات البيت كل أسبوع، لكنها ترفض وجودي معها كي تقوم بشراء مستلزماتها الخاصة، بتشتري حاجات تافهة ثم تعود وتطلب مبالغ إضافية لشراء طعام المنزل".

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استكمل "رمضان": "تغيرت معاملة زوجتي عقب اعتراضي على رغبتها في شراء كل ما يمتلكه الآخرون، لكنها تضيف كلام كاذب في حديثها لجميع أقاربي كي تُجمل صورتها أمامهم".

يضيف الزوج: "تحدثت مع زوجتي لوضع حد للوضع الذي بات غير مقبول على الإطلاق حرصًا على طفلتنا، لكن زوجتي غيرت مسار الحديث تمامًا، وطالبتني بشراء سكوتر لبنتنا، أسوة بابنة شقيقتها".

يختتم: "لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محام يهتم بقضايا الأسرة للاستشارة القانونية، وبعدت فترة أقمت دعوى تطليق للضرر منها، لرفضها الطلاق بطريقة ودية، وعدم تدخل أهلها لحل الوضع".​