الإسكان: حملة مكبرة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر مربع بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على قطعة أرض بمساحة ١٥٠ ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.
وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملة عن إزالة عدد من التعديات في مهدها، وكذا إزالة العشش العشوائية المقامة على قطعة الأرض من قبل عدة أشخاص، وتم التمكين من قطعة الأرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأشخاص المعتدين، والتحفظ علي التشوينات الموجودة بالمنطقة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع شرطة التعمير ومديرية أمن الشرقية، وإدارة الأمن والإدارات المختلفة بجهاز المدينة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إزالة جميع الإشغالات والتعديات بالمدن الجديدة، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على التعديات والإشغالات بوجه عام.
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