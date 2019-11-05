برية وبحرية وجوية.. الجيش يجري تدريبات مع 12 دولة في أكتوبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تدريبات مشتركة بين الجيش المصري وجيوش عدة دول منها روسيا وفرنسا وباكستان والأردن واليونان والسعودية تمت خلال شهر أكتوبر الماضي، الهدف منها كان إظهار قوة الجيش والتنسيق بين الوحدات المختلفة دفاعيًا وهجوميًا، ما يعكس قوة الجيش المصري وتطور أدائه وقدرته التسليحية والتي شهدت تفوقًا كبيرًا خلال الست سنوات الماضية، وتحديدًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب وزير الدفاع.

التدريبات تنوعت بين جوية وبحرية وبرية وغيرها في إطار التعاون مع الدول الصديقية، ما يساهم في نقل وتبادل الخبرات بين الدول الصديقة وتأكيد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

كما تؤكد تلك التدريبات علي دور القوات المسلحة، وقدرتها على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات، وفرد مقاتل محترف وقادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف، خاصة أن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائمًا التزامهم الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، لتظل القوات المسلحة دائمًا حصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم ودرعًا قويًا للوطن بعطاء وتضحيات رجالها الأمناء على المسئولية المقدسة التي كلفهم بها الشعب.

- (ميدوزا - 9)

تدريب ميدوزا - 9 هو تدريب بحري جوي مشترك تم في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية، استمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط بدولة اليونان، وتشارك فيه حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) "طراز ميسترال" والفرقاطة (الفاتح) "طراز جوويند" والغواصة طراز "209"، ولنش الصواريخ طراز "سليمان عزت" وصائدة الألغام "الصديق"، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف – 16) المتعددة المهام والهل المسلح، وشارك في التدريب عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعدد من طلبة الكلية البحرية خلال معسكر التدريب الخارجي.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات الضباط المشاركين في العمليات البحرية المختلفة وتبادل الخبرات القتالية والميدانية بين الدول المشاركة، والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف وحماية الأهداف الحيوية والاقتصادية بالبحر المتوسط ضد أي تهديدات محتملة.

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- "صقور الليل" تدريب مصري إمارتي مشترك على التعايش في ظل الظروف الطارئة

"صقور الليل" تدريب نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والإماراتية، على مدار الشهر الماضي في ميادين التدريب القتالي المصرية وبمشاركة عناصر القوات الخاصة المصرية والإماراتية من أجهزة الاستطلاع.

واشتمل التدريب على معاونة أعمال القوات الرئيسية خلال المراحل المختلفة لإدارة العمليات بإستغلال طبيعة الأرض وأعمال الإخفاء والتموية والمفاجأة للقوات المعادية، وتنظيم الكمائن مع تنفيذ الإبرار للقوات والإسقاط الجوي للعناصر التي تنفذ أعمال الاستطلاع، والتدريب على التعايش في ظل الظروف الطارئة وطوابير السير بالمركبات وعلى الأقدام عبر مختلف أنواع الأراضي، مع تنفيذ مشروع تكتيكي بجنود أظهر المستوى المتميز للعناصر المشتركة ومدى التعاون والدمج وصولاً لأعلى درجات الاحتراف في العمل المشترك.

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- "فجر الشرق 1" تدريب مصري باكستاني أردني مشترك

فجر الشرق 1 تدريب مصري باكستاني أردني، اشتركت فيه مصر للمرة الأولى ويستمر حتى الثامن من نوفمبر الجاري في دولة باكستان بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب.

وبدأت المراحل الأولى للتدريب باكتمال وصول جميع القوات إلى ميادين التدريب القتالي بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب بمدينة بابي الباكستانية.

ويهدف التدريب إلى الارتقاء بمستوى التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات في عمليات التطويق والبحث والتفتيش وكيفية إكتشاف المفرقعات ومواجهة العبوات الناسفة والتدريب على الإسعافات الميدانية.

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- "العقبة-5"

اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني، منذ يومين، ونفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة من الدولتين، بميادين التدريب القتالي في المنطقة الجنوبية العسكرية، وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية نوعية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية حيث بدأت المرحلة بقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والمعاونة الجوية أعقبة دفع مجموعات الإستطلاع لتدقيق المعلومات عن العدو وتحرك عناصر المهندسين العسكريين لتأمين محاور التقدم واكتشاف العبوات الناسفة وتفجيرها.

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"سهم الصداقة -1"

هو تدريب مصري روسي مشترك، نفذته قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية للمرة الأولى ويستمر على مدار أسبوعين بمصر.

وبدأت المرحلة التحضيرية للتدريب بتنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتي تناولت مناقشة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة، وتنظيم محاضرات تعريفية بإمكانيات قوات الدفاع الجوي المصري والروسي، لنقل وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، والتدريب على الاستخدام التكتيكي لمعدات وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة.

- تدريب بحرية مصرية فرنسية

نفذت البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا عابرًا في البحر الأحمر، بنطاق الأسطول الجنوبي بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية (حلايب).

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- تدريب مصري كوري جنوبي

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الكورية الجنوبية، تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.

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- "الموج الأحمر 2"

هو تدريب مصري سعودي بمشاركة الأردن والسودان واليمن وجيبوتي، واستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، واشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيانًا عمليًا على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر عناصر القوات الجوية التي نفذت التمهيد النيراني.

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