بالشروط والأوراق المطلوبة.. الإنتاج الحربي تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، حاجتها لشغل عدد من الوظائف في منافذ البيع التابعة لها.

وبحسب إعلان الهيئة، فإن الوظائف وشروطها جاءت على النحو التالي:

1- وظيفة مديرين:

- مؤهل عالٍ مناسب.

- لا يقل عن 35 سنة ولا يزيد على 45.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإدارة (تسويق، مبيعات).

- يجيد الكمبيوتر واللغة الإنجليزية.

- معرفة جيدة بأساليب البيع الحديثة.

2- وظيفة محاسبين:

- بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة).

- لا يقل عن 30 سنة ولا يزيد على 35.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الحسابات.

- يجيد التعامل الكمبيوتر واللغة الإنجليزية.

3- وظيفة عارضين:

- مؤهل عالي مناسب.

- لا يقل عن 23 سنة ولا يزيد عن 35.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال البيع أو التعامل مع العملاء.

- معرفة جيدة بأساليب البيع الحديثة.

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- اللباقة في الحديث.

- القدرة على الإقناع والتواصل.

- حسن المظهر.

- يجيد الكمبيوتر واللغة الإنجليزية.

4- عمال تحميل ونظافة:

المؤهل: حاصل على شهادة الإعدادية.

- لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد على 30 سنة.

- حالة الصحية تتناسب مع طبيعة العمل.

5- أمين مخزن:

المؤهل: بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة).

- لا يقل عن 30 سنة ولا يزيد على 40.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المخازن.

- يجيد التعامل الكمبيوتر واللغة الإنجليزية.

6- أمين خزنة:

- بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة).

- لا يقل عن 30 سنة ولا يزيد على 40.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الأعمال المحاسبية.

- يجيد الكمبيوتر واللغة الإنجليزية.

وتقدم الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ويرفق بطلبات التقديم السيرة الذاتية بالبيانات الآتية فقط (الاسم، وتاريخ الميلاد، والمؤهل الدراسي، ومنطقة السكن، وسابقة الخبرة، ورقم الموبايل) في موعد أقصاه 7 نوفمبر الجاري، ولن يتم النظر في أي طلبات ترد بعد هذا التاريخ، على أن يكون المتقدمون من قاطني المناطق التالية (القاهرة، وحلوان، والجيزة، وبنها، وطنطا، ودمنهور، والإسكندرية، ودمياط)، وسيتم الإعلان عن موعد الاختبارات والمقابلات الشخصية لمن ينطبق عليهم الشروط على الصفحة الرسمية للوزارة.