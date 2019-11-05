نشاط الرئيس السيسي والقضاء على 77 تكفيريًا.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونجاح القوات المسلحة في القضاء على عدد من الإرهابيين.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" متابعة الرئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ مستجدات عملية التطوير الشامل لقطاع التعليم الأساسي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وألقت الصحف الضوء على توجيهه باستمرار جهود وزارة التربية والتعليم لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدار المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج، بالإضافة إلى التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول آخر جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وصقله أكاديميًا ومعرفيًا.

كما عرض الدكتور طارق شوقي -في ذات السياق- جهود تطوير منصة بنك المعرفة المصري والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع الفئات العمرية داخل مصر، فضلًا عن إتاحة الخدمات والمادة المعرفية للبنك على المستويين العربي والأفريقي ليصبح نموذجًا مُلهمًا.

وفيما يتعلق بالاستعانة بالخبرات الأجنبية في مراحل التعليم الأساسي عرض الوزير نتائج تجربة المدارس اليابانية في مصر، موضحًا أن الوزارة قد تعاقدت مؤخرًا للاستعانة بـ15 خبيرًا يابانيًا للعمل كمشرفين ومديرين للمدارس اليابانية التي تم إنشاؤها بالمناطق التعليمية المختلفة؛ لضمان ثبات واستمرارية جودة التعليم على ذات المعايير اليابانية العريقة.

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وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض الموقف التنفيذي لمشروعات مدن المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، والفشن الجديدة، والعلمين الجديدة، بما فيها المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية والحي اللاتيني بالمدينة، ومشروع جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة لوزان السويسرية للفنادق، بالإضافة إلى مشروعي محور طريق الهضبة الغربية بأسيوط، ومحور المحمودية، واللذين سيضمان عددًا من المناطق التنموية والحضارية الجديدة.

أما بشأن الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب، أبرزت الصحف إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة القضاء على 83 تكفيريًا في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية.

ولفتت الصحف إلى بيان القوات المسلحة والتي أفادت من خلاله بنجاحها خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى أمس من تدمير 14 مخبئًا وملجئًا تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي والقضاء على 77 تكفيريًا عثر بحوزتهم على 65 قطعه سلاح مختلفة الانواع و 78 خزنة و20 قنبلة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة.

واكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير (2) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، وضبط وتدمير 33 سيارة، و93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابىء عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية، وإلقاء القبض على 61 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.

وفي الشأن الاقتصادي، ألقت الصحف الضوء على إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 277.1 مليون دولار بما نسبته 5.5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2018.

وذكر البنك المركزي المصري أن حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري نحو 4.4 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار في شهري يوليو وأغسطس من عام 2018.

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