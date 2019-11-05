اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات في السويس وجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التنموية، في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا في كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسي أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج في وقت قياسي، وبمعدلات غير مسبوقة، حتى يستفيد منها الاقتصاد القومي، وتساهم في تحسين أحوال المواطنين.

وأكد الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي، وعلى هامش الافتتاحات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بأن الدولة ستفتتح العديد من المشاريع الفترة المقبلة.