أخبار مصر | عاجل.. السيسي يفتتح مشروعات قومية بجنوب سيناء والسويس بعد قليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يفتتح مشروعات قومية بجنوب سيناء والسويس بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس.

وجاء ذلك وذلك حسبما أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل لها.

وشهدت مصر، خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا في كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسي، أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج في وقت قياسي، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومي، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.