أخبار مصر | العراق.. انقطاع خدمات الإنترنت مجددا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. انقطاع خدمات الإنترنت مجددا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقطعت خدمات الإنترنت، صباح اليوم الثلاثاء، في بغداد ومعظم أنحاء العراق، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأصدر مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، بيانًا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، قال فيه، انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 في المئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد".

وأفاد البيان بأن البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى تأثرت أيضاً. ورأى المرصد "نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".

كانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت من قبل في مواجهة موجة الاحتجاجات.

وقد قطعت الحكومة العراقية، خدمات الانترنت لمواجهة الاحتجاجات المشتعلة في البلاد منذ أسابيع، احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية، وأسفرت عن مقتل المئات وإصابة آلاف الأشخاص.

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وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة، واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.



